Ankete göre seçimin ilk turda tamamlanmasının önündeki tek engel İnce

ORC Araştırma, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, 7-11 Nisan tarihleri arasında 42 ilde, 5 bin 400 katılımcı ile gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlarını yayımladı.







Ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.







Sonuçlara göre; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7,4 puan önünde.







Anketin sonuçları şöyle:







- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9





- Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5





- Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Yüzde 7.2





- ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,4





"2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri" anketinde ise katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.







Partilerin oy oranları ise, şu şekilde ölçüldü:







- AKP: Yüzde 31,6





- CHP: Yüzde 28,5





- İYİ PARTİ: Yüzde 14,3





- HDP: Yüzde 8,8





- MHP: Yüzde 6,2





- Memleket Partisi: Yüzde 4,1





- TİP: Yüzde 2,0





- BBP: Yüzde 1,6





- Zafer Partisi: Yüzde 1,4





AKP 11 PUAN KAYBETTİ



AKP 2018 genel seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. Ankete göre, AKP 11 puan kaybediyor.







"TEK SEBEBİ MUHARREM İNCE"



Anket sonuçlarını Sözcü'den Ruhat Mengi'ye değerlendiren ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki ise, "Muharrem İnce'ye verilen oyların çok çok küçük bir kısmının bile Kılıçdaroğlu'na geçmesi halinde ilk turda seçimin sonuçlanacağı verilere yansıyor. Şu anda ilk turda bitmeme ihtimalinin tek sebebi Muharrem İnce'nin oy yüzdesi" dedi.

