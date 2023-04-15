Samanyolu Haber /Gündem / AKP içindeki iç savaşı anlattı: "Soylu ve Binali Yıldırım tasfiye edildi" /15 Nisan 2023 08:56

AKP içindeki iç savaşı anlattı: "Soylu ve Binali Yıldırım tasfiye edildi"

Milletvekili aday listelerinin hazırlanması parti içi mücadelelere de sahne oldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre ise AKP içinde büyük bir iç savaş yaşanıyor.

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14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler için hazırlanan milletvekili aday listeleri 9 Nisan günü YSK'ya teslim edilirken; aday listeleri kamuoyunda tartışma konusu oldu. 

SOYLU VE YILDIRIM TASFİYE EDİLDİ 
Ekonomik kriz, covid-19, Kahramanmaraş depremleri ile toplumsal desteğini yitiren ve parti içi çatışmaların şiddetlendiği AKP'de ise aday listeleri krize neden oldu. 

Gazeteci Aytunç Erkin, AKP'nin önemli isimlerinden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekili aday listeleri hazırlanırken tasfiye edildiğini söyledi. 

KURTULMUŞ VE KANDEMİR AKTİF ROL OYNADI 
Erkin, aday listelerinin oluşturulmasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un aktif rol oynadığını belirtirken; Binali Yıldırım'ın listelerin hazırlanacağı son üç gün hiçbir toplantıya katılmadığını ifade etti.

Erkin ayrıca Binali Yıldırım'ın “Ben yokum” dediğini de aktardı. 

Erkin şu ifadeleri kullandı:

"Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu listelerin hazırlanma sürecinde tasfiye edildi. AKP’nin Teşkilatlardan Sorumlu Erkan Kandemir ve Numan kurtulmuş listelerin oluşmasında çok önemli rol oynadılar. Binali Yıldırım listelerin hazırlanacağı son üç gün hiçbir toplantıya katılmadı ve ayrıldı. Binali Yıldırım “Ben yokum” diyerek kenara çekildi."
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