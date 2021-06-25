Samanyolu Haber /Gündem / "Çanlar Soylu ve ekibi için çalıyor" /25 Haziran 2021 12:07

"Çanlar Soylu ve ekibi için çalıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınabileceği iddialarına bir yenisi daha eklendi. T24 yazası Tolga Şardan, kaymakamların bir araya getirildiği toplantıda Soylu'nun Cumhurbaşkanlığının davetli listesine alınmadığını ileri sürüp "Çanlar Soylu ve ekibi için çalıyor" dedi.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki ilişkilere dair her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

İddialar kamuoyunda tartışılırken T24 yazarı Tolga Şardan’ın iddiasına göre Soylu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ipler kopma noktasına geldi. 

“ERDOĞAN İLE SOYLU ARASINDA SOĞUKLUK VAR”
 
Organiz suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisine ait YouTube kanalında hedef aldığı Soylu’nun görevden alınabileceğine işaret eden Şardan bugün yayımlanan yazısında “Bir kulis bilgisi aktarayım.” diyerek Saray’dan elde ettiği bilgileri aktardı.

Yazıda  “Büyüteç’te 11 Haziran’daki yazımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 109’uncuDönem kaymakam adaylarını Cumhurbaşkanlığı’nda kabulü sırasında İçişleri Bakanı Soylu’nun bulunmadığını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu durum, bizzat İçişleri Bakanı’nın içinde bulunduğu iddialar nedeniyle Erdoğan ile Soylu arasındaki soğukluğu işaret ediyordu” denildi.

“KAYMAKAM ADAYLARI DAVET EDİLDİ, SOYLU LİSTE DIŞINDA TUTULDU”

Cumhurbaşkanlığı’nın Soylu’yu davetli listesine almadığı belirtilen yazıda, “Kaymakam adayları davet edilirken, özellikle Soylu için İçişleri Bakanlığı’na ‘davetli listesinde bulunmuyorsunuz’ bildirimi yapılmış. Yani, Soylu hakkında bilhassa TBMM’deki grup toplantılarında arka çıkan açıklamalar yapmasına rağmen Erdoğan’ın, Soylu ile yan yana fotoğraf vermek istemediği net biçimde anlaşılıyor.” ifadelerine yer verildi.

Şardan siyasi kulisleri çok yakından takip etmediği hâlde kendisinin kulağına bile mafya-siyaset-devlet üçgeninde yaşanan krizle ilgili AKP içinde geniş çaplı tartışmalar yaşandığı bilgisi geldiğini kaydetti.

Şardan makaleyi şu satırlarla noktaladı: “Varın gerisini sizler anlayın gayri! Çanlar, Soylu ve ekibi için çalıyor.”
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