Samanyolu Haber /Dünya / Canlı yayın açtı, katliam yaptı: Ailesinden 3 kişiyi öldürüp intihar etti! /12 Ağustos 2023 11:11

Canlı yayın açtı, katliam yaptı: Ailesinden 3 kişiyi öldürüp intihar etti!

Bosna Hersek'te Nermin Sulejamnovic isimli kişi, eski eşi N.H.'yi silahla vurarak öldürdü. Daha sonra etrafa ateş açan Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu.

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Bosna Hersek'in Gradacac'da bölgesinde fitness antrenörü olduğu öğrenilen Nermin Sulejamnovic, 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin Türk kökenli olduğu belirtildi.


Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğü, Nermin Sulejamnovic isimli bir kişinin, Gradacac’da eşinin de arasında bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Ölenlerden ikisinin Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz olduğu öğrenildi.

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejmanovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, "İşin bu noktaya geleceği konusunda herkesi uyardım. Çocuğumu sekiz gündür saklıyor. Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz" dedi. Sulejmanovic'in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.



Polis yetkilileri, Gradacac'ta vücut geliştirme şampiyonluğu da bulunan Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti, şiddet eylemleri ve polise saldırı suçlamalarnıdan çok sayıda mahkumiyetinin olduğunu belirtti.
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