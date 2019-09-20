Cavit Çağlar'ın Olay gazetesi de battı

Bursa'da yayımlanan ve en yüksek tirajlı yerel gazete olarak bilinen Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına son verecek.





Olay'ın bütün birimlerinin tasfiye edileceği belirtiliyor. Gazetenin kapanma gerekçesi olarak; kâğıt gazetelerin ömrünü tamamlaması ve ekonomik kriz olduğu öne sürülüyor.





Olay'ın kepenk indirmesi ile onlarca gazeteci daha işsiz kalacak.





CAVİT ÇAĞLAR TEBLİĞ ETTİ





Gazetenin sahibi Cavit Çağlar'ın gazete yöneticileri ile İstanbul'da yaptığı toplantıda, "Arkadaşlar buraya kadar. Ay sonu yayın hayatına son veriyoruz. Üzgünüm." dediği öğrenildi.





İşadamı Çağlar, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e yakın işadamlarından biri olarak tanınıyordu.





Çağlar'a ait Interbank'a 2001 krizinde el konulmuştu. Borçları sebebiyle Olay Medya Grubu dahil bütün mal varlığına el konulan Çağlar geçen yıl itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na olan borcunu ödemişti.





Olay Bursa, 28 yıl önce yayın hayatına başlamıştı.