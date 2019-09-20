Samanyolu Haber /Gündem / Cavit Çağlar'ın Olay gazetesi de battı /20 Eylül 2019 10:29

Cavit Çağlar'ın Olay gazetesi de battı

Bir dönem "Türkiye'nin en fazla tiraja sahip yerel gazetesi" haline gelen Olay, 30 Eylül'de son kez yayımlanacak. Gazetenin patronu Cavit Çağlar, "Buraya kadar. Üzgünüm." dedi.

SHABER3.COM

Bursa'da yayımlanan ve en yüksek tirajlı yerel gazete olarak bilinen Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına son verecek. 

Olay'ın bütün birimlerinin tasfiye edileceği belirtiliyor. Gazetenin kapanma gerekçesi olarak; kâğıt gazetelerin ömrünü tamamlaması ve ekonomik kriz olduğu öne sürülüyor. 

Olay'ın kepenk indirmesi ile onlarca gazeteci daha işsiz kalacak. 

CAVİT ÇAĞLAR TEBLİĞ ETTİ

Gazetenin sahibi Cavit Çağlar'ın gazete yöneticileri ile İstanbul'da yaptığı toplantıda, "Arkadaşlar buraya kadar. Ay sonu yayın hayatına son veriyoruz. Üzgünüm." dediği öğrenildi. 

İşadamı Çağlar, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e yakın işadamlarından biri olarak tanınıyordu. 

Çağlar'a ait Interbank'a 2001 krizinde el konulmuştu. Borçları sebebiyle Olay Medya Grubu dahil bütün mal varlığına el konulan Çağlar geçen yıl itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na olan borcunu ödemişti.   

Olay Bursa, 28 yıl önce yayın hayatına başlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cavit Çağlar'ın Olay gazetesi de battı Sonraki Haber >>

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:29:42