Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'dan Rusya'nın vurduğu camide mahsur kalan Türklerle ilgili açıklama: Malesef... /13 Mart 2022 13:57

Çavuşoğlu'dan Rusya'nın vurduğu camide mahsur kalan Türklerle ilgili açıklama: Malesef...

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mariupol'de camide mahsur kalan Türklerle ilgili açıklama yaptı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol kentinde içinde Türkiye vatandaşları ve çocuklar da dahil 80'den fazla kişinin bulunduğu bir caminin bombalandığını duyurmuştu. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Mariupol'de camiye sığınan Türklere ilişkin soruyu yanıtladı. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz.. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız." 
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