Samanyolu Haber /Gündem / "ÇAYKUR'dan zararına kuru çay satışı" iddiası /01 Haziran 2022 21:04

"ÇAYKUR'dan zararına kuru çay satışı" iddiası

ÇAYKUR'da zarar açıklanması uzun süredir tartışma konusu olurkan, konuyla ilgili gelişmelerin CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tarafından Meclis gündemine de taşındığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ÇAYKUR'un zararına kuru çay satışını TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, kamuoyunu meşgul eden iddiaların suç teşkil ettiğini ifade eden Bekaroğlu, Bakan Kirişçi'den konuyla ilgili tahkikat yaptırmasını ve kamu zararına yol açan ÇAYKUR yöneticilerinin cezalandırılmasını istedi.

Rize’deki medya organlarına yansıyan bazı haberlerde ÇAYKUR’un kuru çaya zam yaptığı tarihten kısa süre önce zincir marketlere çay paketleyen 6 tane özel çay şirketine toplam 32 bin ton dökme kuru çay sattığını hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Söz konusu haberlerde ÇAYKUR’un kuru çaya zam yapmadan önce birkaç firmaya bir önceki yılın maliyetinden çay satması ile yaklaşık olarak 400 milyon TL’lik kamu zararına yol açıldığı, bu firmaların haksız kazanç elde etmesine neden olunduğu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı belirtilmektedir” dedi.
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