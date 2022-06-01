Sterlin Lira karşısında değer kazanınca bakın ne oldu

Türk lirasında (TL) yaşanan değer kaybı ülke içinde vatandaşların alım gücünü düşürürken, ülke dışında ise tam tersine yavancı para birimleriyle yapılan ticarette alım gücü bir o kadar artış gösteriyor.





Hal böyle olunca da İngiltere'de tatil için önerilen ülkeler arasında Türkiye'nin 4. sırada çıktığı ifade edildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Taner Bildik imzası taşıyan habere göre Post Office Travel Money tarafından yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı bir araştırmada Türkiye; İspanya, Kanarya Adaları ve Yunanistan'ın ardından tatile gidilmesi gereken 4'üncü ülke seçildi. Post Office Travel Money tarafından yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı bir araştırmada Türkiye; İspanya, Kanarya Adaları ve Yunanistan'ın ardından tatile gidilmesi gereken 4'üncü ülke seçildi.

İspanya, 100 üzerinden 92 puanla fiyatına kıyasla yüksek değer sunan destinasyonlar sıralamasında birinci oldu. İspanya'nın sahibi olduğu Kanarya Adaları 91 puanla ikinci, Yunanistan üçüncü olurken sterlinin TL karşısındaki değeri nedeniyle Türkiye sıralamada dördüncülüğü aldı.Fiyatlar nedeniyle tercih edilen Bulgaristan, 80 puanla Tayland, Malta ve Kıbrıs'ın altına 12'nci sıraya düştü.Araştırma ayrıca Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin bu yıl paralarının karşılığını güçlü sterlin nedeniyle daha fazlasını alacaklarını ortaya koydu. Sterlinin TL karşısında 21 liraya dayanması Türkiye'yi İngilizler için cazip hale getiriyor.