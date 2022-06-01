Samanyolu Haber /Spor / Alex'ten Fenerbahçe'nin yeni hocasına mesaj var /01 Haziran 2022 20:20

Alex'ten Fenerbahçe'nin yeni hocasına mesaj var

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı lacivertlilerin yeni hocasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe'de top koşturduğu dönemde sarı lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör Alex de Souza, takımın yeni çalıştırıcısı olarak açıklanan Jesus ile iglili bir paylaşımda bulundu.

Alex, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcı ile iglili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mister J.Jesus'a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın.

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