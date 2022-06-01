Samanyolu Haber /Dünya / Helsinki yönetiminden yeni Türkiye mesajı /01 Haziran 2022 21:10

Helsinki yönetiminden yeni Türkiye mesajı

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya'nın cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından, ülkesinin birliğe girişine teröre verilen destek nedeniyle istemeyen Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulunduğu aktarıldı.

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Finlandiya'nın cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından, ülkesinin NATO'ya girişine teröre verilen destek nedeniyle istemeyen Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulunduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi sitesinde “Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sauli Niinistö tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'deki terör eylemleri ve Finlandiya'nın terörle mücadeleye yönelik politikaları yer aldı.

Niinistö, “Türkiye'nin terör konusundaki endişelerinin ciddiye alınmasını ve terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini” yazdı.

'TERÖRİZMİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'

Sauli Niinistö, eşi Jenni Haukio ile 2015 yılında Türkiye'ye yaptıkları resmi ziyarete değinerek, “2015 yılında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette eşim ve ben Ankara'daki saldırının ardından yaşananları yakından takip edebildik; o zaman kurbanların yakınlarına desteğimizi gösterdik ve terör saldırısını kınadık” ifadelerini kullandı.

Niinistö, Finlandiya'nın, “terörizmin her türlüsünü kınadığını ve aktif olarak saldırıları önlemeye çalıştığını” belirterek, “Finlandiya'nın terörizme karşı mücadeledeki tutumu ve önlemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terörizm de dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel politikasıyla zaten tamamen uyumludur. Bu açıdan da üyelik şartlarımız sağlanmaktadır” açıklamasında bulundu.
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