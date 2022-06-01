Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması /01 Haziran 2022 21:52

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde şehirdeki düzensiz göçmenlerle ilgili bir açıklama yer aldı. Söz konusu açıklamada "Güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SHABER3.COM

Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.

Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir.

Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir.

Tuzla Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması Sonraki Haber >>

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:22