'Devam' kararı alındığı açıklandı

Artan girdi maliyetleri nedeniyle zamlanan un fiyatlarının ekmeğe de fiyat artışı olarak yansıyıp yansımayacağı konuşulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili yeni bir açıklamaya yer verildiği görüldü.







Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un fiyatlarına Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyon bugün sona erdi.



Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı un fiyatlarındaki olası spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığı ile 2021 Eylül ayından buyana uyguladığı Un Regülasyon Çalışması'na devam kararı aldı." ifadeleri kullanıldı. yer alan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un fiyatlarına Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyon bugün sona erdi.Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı un fiyatlarındaki olası spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığı ile 2021 Eylül ayından buyana uyguladığı Un Regülasyon Çalışması'na devam kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.





İşte o açıklama:





