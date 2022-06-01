Samanyolu Haber /Gündem / 'Devam' kararı alındığı açıklandı /01 Haziran 2022 21:58

'Devam' kararı alındığı açıklandı

Yüksek enflasyon ve döviz fiyatları nedeniyle artan girdi maliyetleri sonrasında tekrardan zamlanması beklenen ekmek fiyatları tartışması sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili yeni bir açıklamaya yer verildiği görüldü.

SHABER3.COM

Artan girdi maliyetleri nedeniyle zamlanan un fiyatlarının ekmeğe de fiyat artışı olarak yansıyıp yansımayacağı konuşulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili yeni bir açıklamaya yer verildiği görüldü.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un fiyatlarına Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyon bugün sona erdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı un fiyatlarındaki olası spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığı ile 2021 Eylül ayından buyana uyguladığı Un Regülasyon Çalışması'na devam kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Devam' kararı alındığı açıklandı Sonraki Haber >>

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:09