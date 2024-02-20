Çeçen komutan, savaş için bitiş tarihi verdi





Rusya Çeçenistan bölgesi askeri komutanı Apti Alauddinov, Ukrayna ordusunun azalan mühimmat ve verdiği asker kayıplarının göz önüne alındığında Rusya’nın bu operasyonu Eylül ayına kadar tamamlayabileceğini iddia etti.





Çeçen Akhmat özel kuvvetleri komutanı Apti Alauddinov, Ukrayna'ya silah tedarikindeki azalma ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücündeki büyük kayıpların, özel operasyonun Eylül ayına kadar tamamlanmasına izin verebileceğini, Ukrayna askeri personelinin mühimmat sıkıntısı yaşadığının cephe hattında şimdiden fark edildiğini belirtti.





Gazetecilere konuşan Çeçen komutan, ‘‘Hiç silahları yok diyemeyiz ama geçen yılla bir önceki yılla karşılaştırırsak savaşçılarımızın bulunduğu bölgelere yönelik bombardıman yoğunluğunun yüzde 50'den fazla azaldığını hissediyoruz" dedi.





Alauddinov'a göre, sonunda her şey Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin direnemeyeceği noktaya gelecek. Çeçen komutan ayrıca son aylarda birçok Ukraynalı askerin kendi özgür iradesiyle teslim olduğunu da sözlerine ekledi.





Avdeevka'nın Rusların kontrolüne geçmesiyle ilgili de konuşan komutan, bunun Rus ordusu için taktiksel öneme sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Avdeevka'da Rus birliklerinin büyük kayıplar yaşamamak ve şehrin tam kontrolünü ele geçirmek için "küçük adımlar" atarak temkinli hareket ettiğini, gerekli temizliğin yapılmasının ardından kontrolündeki alanları genişletmeye devam edeceğini vurguladı.





Bugün Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev’den de benzer bir açıklama gelmişti. Operasyona katılan Çeçen birliklerin komutanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Medvedev, Rusya'nın yakında zafer kazanacağından emin olduğunu belirterek, dünyadaki hiçbir ülkenin Rusya'nın askeri potansiyeli ve gücüyle karşılaştırılamayacağını vurgulamıştı.