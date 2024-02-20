Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da Kuran'ı yakmanın cezası 3,5 yıl /20 Şubat 2024 23:11

Rusya’da Kuran'ı yakmanın cezası 3,5 yıl

Rusya’da bir bölge mahkemesi, Kuran’ı yakmakla alakalı 3,5 yıl ceza verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Devlet Haber Ajansı TASS’ın verdiği haberde gözaltına alınarak tutuklu yargılanan Nikita Juravel adlı kişiye Grozni'deki Visaitovsky Bölge Mahkemesi 3,5 yıl hapis cezası verdi. 

Nikita Juravel, Mayıs 2023'te Volgograd'daki bir caminin yakınında Kur'an'ın yakılmasıyla ilgili bir eylem düzenledi. Bu eylemini cep telefonu ile kaydeden şahıs, Ukraynalı istihbarat elemanlarının para karşılığı bunu yapmasını istediği iddiasında bulundu.

Soruşturma müfettişlerine göre, sorgulama sırasında bunu Ukrayna özel servislerinin talimatı üzerine yaptığını iddia etti. Geçtiğimiz Eylül ayında, Grozni'deki bir duruşma öncesi gözaltı merkezinde Nikita Juravel, Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov'un 15 yaşındaki oğlu tarafından dövüldüğü görüntüleri basına yansımış, Rus kamuoyundan tepkiler gelmişti. Kadirov eleştirilerin arından yaptığı açıklamada, oğlunun davranışından gurur duyduğunu söylemişti. 

Soruşturma Komitesi tarafından Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 148'i yani 'inananların duygularına hakaret’ suçundan açılan davada mahkeme, kararını 27 Şubat'ta açıklayacak. Mahkeme dosyaını takip eden avukatlar ise ön görülen cezanın 3,5 yıl olduğunu söylüyorlar.
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