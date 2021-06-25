Çekya’yı kasırga yerle bir etti

Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Aniden başlayan dolu ve fırtına sonrasında yedi belediye hasar bildirirken en büyük hasarı Hruky, Moravsk Nov Ves, Luice ve Mikulice kasabaları aldı.







Bölgedeki çoğu evi su basarken, kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğunu tahmin ediyor. Bölge itfaiyeleri özel alarm seviyesi ilan ederken ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya’dan yardım ve takviyeler bölgeye gidiyor.





Güney Moravya bölgesi kurtarma ekiplerinin sözcüsü Hedvika Kropkov, “Şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. İnsanlar yıkılan evlerin altında ya da sular altında kaldı ve hala ekiplerin ulaşamadığı birçok yer var” dedi.





‘SAVAŞ ALANINI ANDIRIYORDU’





Hodonin hastanesinin müdürü Antonn Tesak, “Yaşanan durum bir savaş alanını andırıyordu. Her yerde kan vardı ve çaresiz insanlar gözyaşları içindeydiler. Başlarının üzerindeki çatıyı kaybettiler ama hayatlarını kurtardılar” dedi.



