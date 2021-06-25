Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uzmanlar, koronavirüs aşılarının ardından yüzlerce kişide görülen kalp kası iltihaplanması vakalarının mRNA aşıları ile ilgili olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Amerikan sağlık kurumu CDC (Hastalık Koruma ve Korunma Merkezleri) bünyesinde oluşturulan bir uzmanlar grubunun çarşamba günü yaptığı sunumda, şu ana dek elde edilen veriler ışığında, böyle bir sonucun "olasılık dahilinde" olduğu ifade edildi.







Uzmanlar buna rağmen koronavirüs aşısının faydalarının risklerinden "çok daha fazla" olduğunu, ancak aşılara yine de bir uyarı notu konulması gerektiğini vurguladı.





CDC adına, özellikle gençlerde BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları sonrası çok nadir de olsa görülen kalp kası iltihabı (miyokardit) ve kalp zarı iltihabı (perikardit) vakalarını inceleyen uzmanlar, öncesinde koronavirüse karşı mRNA aşısı olan ve ardından miyokardit tespit edilen 300'den fazla genç yaşta insanın durumunu inceledi.





Hastalığa virüs değil muhtemelen aşı neden oluyor





Uzmanlar grubunda yer alan isimlerden çocuk kardiyoloğu Matthew Oster, "Miyokarditin az görülen bir hastalık olduğunu ama yeni ortaya çıkmadığını" dile getirdi. Şimdiye dek söz konusu hastalığa virüslerin neden olduğundan yola çıkıldığını belirten Oster, artık "mRNA aşılarının bu hastalığın tetikleyicisi olabileceği görülüyor" dedi.





11 Haziran tarihine kadar olan dönemde, ABD'de 30 yaşın altındaki 323 hastada, bir koronavirüs aşısının ardından miyokardir ya da perikardit tespit edildi. Bu süre zarfında 12 ile 29 yaş arasındaki gruba ABD'de 50 milyondan fazla aşı yapıldığı için, yaşanan rahatsızlığın oransal anlamda düşük olduğu ancak bu yaş grubu için beklenenden yüksek çıktığı ifade ediliyor.





323 hastadan 309'unun hastanelerde tedavi altına alındığı ve bunlardan dokuzunun tedavisine hala devam edildiği bilgisi de uzmanlar grubunun sunumunda yer alan dikkat çekici noktalardan biri oldu. Kalp kası ve zarı iltihaplanması vakalarının büyük çoğunluğunun genç yaşlardaki erkeklerde ve genelde aşı olduktan bir hafta sonra görüldüğü, şu ana dek bu rahatsızlıklarla bağlantılı bir ölüm vakasısının ise yaşanmadığı bilgisi de yine söz konusu sunumda paylaşıldı.