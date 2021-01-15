Celtic ve Rangers da peşindeydi ama Fenerbahçe anlaştı

Fenerbahçe gelecek sezon için bir transfer yaptı. Sarı-lacivertliler Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaştı.





Fenerbahçe Kulübü, Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.





İngiltere’de Queens Park Rangers Kulübü’nün formasını giyen Osayi-Samuel, Championship’te bu sezon 21 maçta 3 gol–3 asistlik performans sergiledi.





İngiliz basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcuyla İskoçya'nın Celtic ve Rangers kulüpleri de ilgileniyordu.