Samanyolu Haber /Spor / Celtic ve Rangers da peşindeydi ama Fenerbahçe anlaştı /15 Ocak 2021 23:21

Celtic ve Rangers da peşindeydi ama Fenerbahçe anlaştı

İskoçya'nın Celtic ve Rangers kulüplerinin de peşinde olduğu Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'ye evet dediği belirtildi.

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Fenerbahçe gelecek sezon için bir transfer yaptı. Sarı-lacivertliler Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaştı.

Fenerbahçe Kulübü, Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İngiltere’de Queens Park Rangers Kulübü’nün formasını giyen Osayi-Samuel, Championship’te bu sezon 21 maçta 3 gol–3 asistlik performans sergiledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcuyla İskoçya'nın Celtic ve Rangers kulüpleri de ilgileniyordu.
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