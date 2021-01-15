Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yüz güldüren gelişme: Oran artıyor /15 Ocak 2021 23:28

İstanbul'da yüz güldüren gelişme: Oran artıyor

Kurak geçen sonbahar mevsimi ve yeterli yağışların görülmediği kış ayları sonrasında barajlarındaki doluluk oranı hızla düşen İstanbul'da, son günlerdeki etkili yağışlarla bu oranın yeniden yükselmeye başladığı görüldü.

SHABER3.COM

İstanbul'da bir haftadır etkili olan yağışlarla barajlardaki su seviyesi de arttı. Dün yüzde 26,92 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 28,03 olarak ölçüldü.

Uzun yıllar ortalamasının altında kalan Marmara Bölgesi yağışları bir haftadır etkisini sürdürüyor. İstanbul'daki barajlarda düşen su seviyesi de bu yağışlarla beraber arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün yüzde 26,92'ye ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 28,03 olarak ölçüldü.

9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı 6 günde 9 puan artış kaydetmiş oldu.  Kentte başlayan kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıklı kar yağışları bekleniyor.

Barajlara göre doluluk oranları Istrancalar'da yüzde 97,47, Terkos'ta yüzde 31,8, Sazlıdere'de yüzde 9,24, Alibey'de yüzde 37,7, Büyükçekmece'de yüzde 28,42, Ömerli'de yüzde 23,17, Darlık'ta yüzde 48,04 olarak kaydedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da yüz güldüren gelişme: Oran artıyor Sonraki Haber >>

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:20