Samanyolu Haber /Spor / Cem Uzan, Galatasaray’a resmi teklifini yaptı! Dev rakam… /23 Haziran 2023 20:52

Cem Uzan, Galatasaray’a resmi teklifini yaptı! Dev rakam…

Galatasaraylı iş insanı Cem Uzan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Galatasaray'a sponsor olma teklifini resmiyete döktü.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'nin haberine göre Galatasaray Kulübü üyesi olan ve yurtdışında yaşayan iş insanı Cem Uzan, sarı-kırmızılı kulübe sponsorluk anlaşmasını gönderdi.

Başkan Dursun Özbek, sponsorluklardan sorumlu asbaşkan Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanı Erden Timur’a e-mail olarak ve kulüp resmi faks adresine de teklif akşam saatlerinde yollandı.

72 milyon Euro olarak sızdırılan teklif miktarı 5 yıl için 90 milyon Euro’ya yani 110 milyon dolara çıktı.

STAT, FORMA VE ICARDI

VERTU PARİS stat sponsorluğu, VERTU PARİS forma reklamı sponsorluğu ve bonservisi Fransa ekibi PSG’de bulunan Mauro Icardi'nin transferinin tüm giderleri için 5 yıllık teklif kulübe gönderildi.

Öte yandan Galatasaray, Icardi'yi transfer edip ardından gönderirse sponsorluk 5 yıl sarı-kırmızılı kulübün seçeceği başka bir yıldız futbolcu için de geçerli olacak. Karar şimdi resmi teklifi alan Galatasaray yönetiminde…

Öte yandan, Aziz Yıldırım bugün yaptığı basın toplantısında stadın yapımında emeği geçen Uzan grubundan da bahsederek katkıları için teşekkür etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Uzan, Galatasaray’a resmi teklifini yaptı! Dev rakam… Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:33:31