Cem Uzan, Galatasaray’a resmi teklifini yaptı! Dev rakam…

72 milyon Euro olarak sızdırılan teklif miktarı 5 yıl için 90 milyon Euro’ya yani 110 milyon dolara çıktı.





Sözcü.com.tr'nin haberine göre Galatasaray Kulübü üyesi olan ve yurtdışında yaşayan iş insanı Cem Uzan, sarı-kırmızılı kulübe sponsorluk anlaşmasını gönderdi.Başkan Dursun Özbek, sponsorluklardan sorumlu asbaşkan Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanı Erden Timur’a e-mail olarak ve kulüp resmi faks adresine de teklif akşam saatlerinde yollandı.VERTU PARİS stat sponsorluğu, VERTU PARİS forma reklamı sponsorluğu ve bonservisi Fransa ekibi PSG’de bulunan Mauro Icardi'nin transferinin tüm giderleri için 5 yıllık teklif kulübe gönderildi.Öte yandan Galatasaray, Icardi'yi transfer edip ardından gönderirse sponsorluk 5 yıl sarı-kırmızılı kulübün seçeceği başka bir yıldız futbolcu için de geçerli olacak. Karar şimdi resmi teklifi alan Galatasaray yönetiminde…Öte yandan, Aziz Yıldırım bugün yaptığı basın toplantısında stadın yapımında emeği geçen Uzan grubundan da bahsederek katkıları için teşekkür etti.