Cem Yılmaz sosyal medyadan böyle açıkladı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kendisiyle ilgili 'villa ve yat' iddialarına verdiği cevabı alıntılayan komedyen Cem Yılmaz, esprili bir ifadeyle bakın nasıl bir paylaşımda bulundu.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Tarkan'ın lüks yat aldığı haberleri yalanlamasının ardından komedyen Cem Yılmaz da esprili bir paylaşımda bulundu.

Tarkan'ın lüks yat aldığı haberleri yalanlamasının ardından komedyen Cem Yılmaz da esprili bir paylaşımda bulundu.





Komedyen Cem Yılmaz, Maldivler’de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığına yönelik haberleri yalanlamasının ardından sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Tarkan'ın mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok" dedi.





