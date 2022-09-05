Cem Yılmaz yeni filminin adını ve oyuncu kadrosunu açıkladı

Yeni bir proje üzerinde çalıştığını duyuran komedyen Cem Yılmaz'ın, söz konusu filmin adını ve oyuncu kadrosunu da açıkladığı ifade edildi.Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı bir film yapacağını açıkladı.Ünlü komedyen filmin isminin "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" olacağını duyurdu.Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Ahsen Eroğlu.