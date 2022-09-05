Samanyolu Haber /Medya / Cem Yılmaz yeni filminin adını ve oyuncu kadrosunu açıkladı /05 Eylül 2022 00:15

Cem Yılmaz yeni filminin adını ve oyuncu kadrosunu açıkladı

Filmleri milyonlarca kişi tarafından izlenen ve projeleri takip edilen komedyen Cem Yılmaz yeni filminin adını ve oyuncu kadrosunu açıkladı.

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Yeni bir proje üzerinde çalıştığını duyuran komedyen Cem Yılmaz'ın, söz konusu filmin adını ve oyuncu kadrosunu da açıkladığı ifade edildi.
 Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı bir film yapacağını açıkladı.Ünlü komedyen filmin isminin "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" olacağını duyurdu.

Kadro şöyle ise:

Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Ahsen Eroğlu.
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