Ankaragücü-Beşiktaş maçında 5 gol, 1 penaltı ve 1 kırmızı kart vardı

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya lider giren Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.Maçın başında geriye düşen siyah beyazlılar ilk devreyi önce kapamayı başardı.Başkent ekibi tekrar beraberliği yakalasa da Beşiktaş galip gelmesini bildi.Ankaragücü'nün golleri 26 ve 47. dakikalarda Giorgi Beridze'den geldi.Beşiktaş ise 30. dakikada Muleka ile beraberliği yakalayıp 35. dakikada ise Dele Alli ile öne geçti.74. dakikada ise N'Koudou siyah beyazlıların üçüncü golünü attı.Bu sonuçla maçı 3-2 kazanan Beşiktaş puanını 13 çıkartarak liderliğini sürdürürken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.Siyah beyazlılar gelecek hafta Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırlarken, Ankaragücü ise Alanya deplasmanına gidecek.