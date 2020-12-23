Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan Orhan Kural mesajı /23 Aralık 2020 13:04

Cem Yılmaz'dan Orhan Kural mesajı

Komedyen Cem Yılmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural hayatta iken komedyen Cem Yılmaz ile mahkemelik olmuştu. 

Cem Yılmaz, Kural’ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü şahsi Twitter hesabında dile getirdi: “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a cok üzüldüm. Huzur içinde yatsın. Sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.” 

Ömrünü sigara ile mücadeleye vakfeden Orhan Kural, "G.O.R.A" isimli filminde gençleri sigaraya özendirdiğini iddia ederek Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

Prof. Dr. Orhan Kural’ın kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedilmişti.
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