Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim artık!

SAMANYOLUHABER- Guinness Rekorlar Kitabı'nın Türkiye temsilciliğini üstlenen Prof. Dr. Orhan Kural, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti.







Kural'ın ölmeden önce kamera karşısına geçerek vasiyetini okuduğu ortaya çıktı.





"Bunu dinliyorsanız ben bu hayatta değilim artık." diyerek kayda başlayan Kural, "Cenazeme kürk giyenler ve faal avcılar gelmesin, canlı çiçek istemiyorum." sözleri ile müzenin devam etmesini, 800 ağaçlı çiftliğinin muhafaza edilmesini istediğini söyledi.





PROF. DR. ORHAN KURAL'IN 8 AĞUSTOS 2020'DE KAMERAYLA KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLÜ VASİYETİ:





"Merhaba. Bunu dinliyorsanız, ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım.





Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu arada özellikle beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim.





Burada da açıklamak istiyorum. Lütfen gayretli insanları engellemeyin. Onların hevesini kırmayın. Cengiz Kuzu'nun yaptığı gibi.





Vasiyetimi hazırladım gayet muntazam bir şekilde. Resmiyete koydum





En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi'nin devam etmesi. Bir beton yığını iken onu tarihi ev haline getirdiğim Ahırkapı'daki binamızın fonksiyonuna devam etmesi, konsolosluk olarak hizmet vermesi bakımından.





Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener Köyü'ndeki çiftliğin de devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim.





Bu arada vasiyetimde yazdım. 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkânı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım.







"CENAZEME KESİNLİKLE KÜRK GİYENLER VE FAAL AVCILAR GELMESİNLER"





Gelelim son olarak cenazeme.





Annem, babam ve kardeşimin yattığı hazır olan Zincirlikuyu'daki mezarıma kaldırılacağım. Cenazenin Zincirlikuyu Camii'nden yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası daha rahat park bakımından.





Benim cenazeme kesinlikle kürk giyenler, bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak? ama ve faal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Özellikle hayvan ticareti yapanlar gelmesinler.





Profesör Orhan Kural, 70 yaşında hayatını kaybetti.





Bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum. Belediye başkanları dahil yollamasınlar. Onun yerine eğitim kurumlarına bağışta bulunsunlar. ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha da sevinirim. Benim sembolüm hayatım boyunca kitaplarımın dışında tahta kediler oldu.





Onları da beraberinizde getirirseniz renklilik katarsınız cenazeme. Eğer size hediye ettimse lütfen beraberinizde getirin.



