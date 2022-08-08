Samanyolu Haber /Gündem / Cemal Enginyurt özür diledi /08 Ağustos 2022 17:46

Cemal Enginyurt özür diledi

DP Genel Başkan yardımcısı Cemal Enginyurt katıldığı TV programında yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

SHABER3.COM

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında çıkan olaylar sonrası açıklamada bulundu.

Yaşananlardan dolayı özür dileyen Enginyurt yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'''6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV programında “KPPS sorularının çalınması, Cemevlerine düzenlenen saldırılar, Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6'lı masa ve F... terör örgütü tarafından organize edildiği gibi, ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak “Polis ve Devlet düşmanı” suçlamaları karşısında, Milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.

“HİÇBİR ŞEKİLDE ONAYLAMADIĞIM OLAYLAR”
Gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.

Siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır.

“ÖZÜR DİLERİM”
Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren Basın camiasından özür diliyorum.
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