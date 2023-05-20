Cemal Yıldırım, en son gözaltı aracından fotoğraf paylaşmıştı: Evladım sizlere emanet!

Eşi tarafından yine Cemal Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Eşim ufak bir sıkıntı yaşadı rahatsız etmeyin.” denildi. Cemal Yıldırım, gözaltı sırasında paylaştığı mesajında ise “Bundan öte aldığım nefesten öte neyiniz var. Tek bir soluğum olsa sizi yıkacağım.” ifadelerini kullanmıştı.



Cemal Yıldırım’ın sağlık durumu ya da neler yaşadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Gözaltı sonrası Yıldırım’ın yürümekte ve nefes almakta zorlandığını yazması ‘işkence’ iddialarını gündeme getirdi. “Evladım sizlere emanet.” ifadesi ise gözaltı sırasında ölümle tehdit edildiği şeklinde yorumlandı.