Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor mu?

T24'ten Büşra Tosun'un edindiği bilgilere göre; konsolosluğun "küçük alana sahip olması"nın sandık görevlileri ve müşahitlere ayrılan yerlerde gözlem hakkının kısıtlanmasına neden olduğu iddia edildi. Seçimin ilk turunda bu sıkıntıyla karşı karşıya kalan müşahitler tarafından hazırlanan tutanakta "Sandık alanının seçim güvenliğine uygun olmaması" adı altında itiraz tutanağında detaylandırıldı.



Hamburg Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde müşahitlere verilen yer, ilk gün itibariyle itiraz ve tartışma konusu olmasıyla birlikte konsolosluk yapılan itirazı göz ardı ederek ikinci turda da aynı şekilde seçimlere devam ettiği ileri sürüldü.



"AKP ve MHP müşahitleri durumdan şikayetçi değil"



T24'ün ulaştığı müşahit, AKP ve MHP müşahitlerinin bu sıkıntıları göz ardı edip herhangi bir sorun olmadığını belirtmesi konsolosluğun yapılan itirazlara kayıtsız kalması nedenleri arasında olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:



"Müşahitlerin kanun çerçevesinde görevini yapmasına engel olan bu uygulama, ikinci turda da tekrarlanmış, üstelik bu kez müşahitlere ayrılmış alan daha da küçültülmüştür." Bu, müşahitlerin gözlem hakkını tamamıyla gasp etmektir. Müşahitler ne seçmenin oy kullanıp kullanamadığını ne zarf ve pusulaları ne sandık görevlilerinin yönlendirme yapıp yapmadığını gözlemleyememektedir."



"Konsolosluğun bu uygulaması kanun dışıdır"



Mevcut fiziki elverişsizlik "sandık başı beş partiden birer müşahit" durumunu da imkânsız hale getirildiğine değinen müşahit, "Konsolosluk tarafından, toplam sandık adeti olan 11 sayısı, müşahit limiti haline de getirilmiştir. Halbuki kanun sandık başına partilerden birer müşahit ve artan müşahitlerin gözlem alanından izleme yapabileceğini söylemektedir. Konsolosluğu'n bu uygulaması kanun dışıdır. Gerekli itiraz ve tutanaklara rağmen Hamburg Konsolosluğu bu konuda bir düzeltmeye yanaşmamakta ve seçimin güvenli işleyişine dair sorumluluğu olan müşahitlerin hakkını gasp etmekte ve dolayısıyla seçimin güvenli işleyişini dolaylı ya da direkt yoldan etkilemektedir." dedi.



Konsolosluk ve bina sorumlularının bu konuda herhangi bir çözüme yaklaşmayarak müşahitlerin kanuni hakki olan gözlemleme imkânı tamamen ortadan kalktığını vurgulayan müşahit, 7 sandığın bulunduğu alanda gözlemlenebilen tek şey insanların olduğunu söyledi.

"Muhalif müşahit yoğunluğu olan diğer partilerin gözlem imkânını sıfıra iniyor"



Müşahit sözlerine şu ifadelerle son verdi:



"Özetle genel problem Hamburg Konsolosluğu’nun fiziki şartları düzenlemeyerek müşahitlerin kanuni hakkını, müşahitlerin gözlem hakkını kısıtlaması ve seçim ortamını tam hâkimiyetle izleyememeleri ve bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmaya yaklaşmamaları birinci turdan beri, bilakis alanı iyice küçültüp gözlemi iyice zorlaştırmaları, çünkü her sandıkta MHP ve AKP’li görevliler mevcut olduğu fakat muhalif müşahit yoğunluğu olan diğer partilerin (örneğin CHP, YSP, TIP, IYIP) gözlem imkânını sıfıra indiriyor bu uygulama böyle olunca."