Samanyolu Haber /Gündem / Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler /05 Mayıs 2021 10:12

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na türbede ellerini arkaya bağlamasıyla ilgili başlattığı ön soruşturmayla ilgili konuşan ve ulusalcı kesime yakın olduğu düşünülen Hulki Cevizoğlu, "Böylesi bir davayla kişinin mağdur etmesi o kişiye puan kazandırır. Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler" dedi. Cevizoğlu'nun açıklamalarına kendi cenahından tepki var..

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu programda konuşulanlara açıklık getirmek isteyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, canlı yayına bağlanarak "İçişleri Bakanlığı'ndan bize 28 Nisan'da gelen bir yazı" diyerek ön inceleme ile ilgili belgeyi okudu. "Ortada bir resmi yazı yokmuş da biz uydurmuşuz gibi davranılıyor" diyen Ongun, "bunun nesi yalan ben anlamadım" dedi. Öte yandan KRT TVde konuşan Murat Ongun, "Hodri meydan! İçişleri açıklasın (ihbarcının) kim olduğunu biz de görelim. Ben Hulki Bey'in konuştuğunu duymadım ama o da güzel sallamış" ifadelerini kullandı.

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Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

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