Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu programda konuşulanlara açıklık getirmek isteyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, canlı yayına bağlanarak "İçişleri Bakanlığı'ndan bize 28 Nisan'da gelen bir yazı" diyerek ön inceleme ile ilgili belgeyi okudu. "Ortada bir resmi yazı yokmuş da biz uydurmuşuz gibi davranılıyor" diyen Ongun, "bunun nesi yalan ben anlamadım" dedi. Öte yandan KRT TVde konuşan Murat Ongun, "Hodri meydan! İçişleri açıklasın (ihbarcının) kim olduğunu biz de görelim. Ben Hulki Bey'in konuştuğunu duymadım ama o da güzel sallamış" ifadelerini kullandı.



