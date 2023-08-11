Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde durumu ağırlaştı; Mustafa Said Türk, yeniden hastaneye kaldırıldı /11 Ağustos 2023 20:39

Cezaevinde durumu ağırlaştı; Mustafa Said Türk, yeniden hastaneye kaldırıldı

Yargıtay cezasını onadığı için tutuklanarak ‘R’ tipi cezaevine gönderilen yatalak hasta 86 yaşındaki Mustafa Said Türk’ün, cezaevi şartlarında bakımı mümkün olmadığı için bugün yeniden hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Türk, hafızasını neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Ağzından beslenemeyen Türk’ün, vücuduna takılı hortumları da çıkardığı belirtiliyor.

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TR724'te yer alan habere göre İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin yarın 13.30’da şube önünde Mustafa Said Türk’ün durumuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

Manisa’da 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve infaz erteleme başvurusu reddedildiği için geçtiğimiz hafta cezaevine sonra da hastaneye götürülen yüzde 100 engelli Mustafa Said Türk, dün yatalak haliyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nden taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti.

SKANDAL RAPOR: AĞIR HASTA AMA CEZAEVİNDE KALMALI!

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin düzenlediği 9 Ağustos 2023 tarihli raporda, “Cezası, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasası’nın 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık kocama hali vardır. R tipi kapalı/açık ceza infaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” ifadeleri yer alıyordu.

Raporda hem ‘Türk’ün cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyeceği, hem ağır ve sürekli hasta olduğu belirtiliyor hem de cezaevinde kalması gerektiği’ yazıyordu. İşte bu rapor üzerine ağır engelli ve hasta olan, hortumlarla beslenen Mustafa Said Türk, dün sedyeyle cezaevine nakledildi. Ancak edinilen bilgilere göre Türk, cezaevinde kalması mümkün olmadığı gerekçesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastane enfeksiyonuna yakalandığı belirtilen Mustafa Said Türk’ün rahatsızlığının ilerlediği, hafıza kaybının arttığı, yanındaki hiç kimseyi tanımadığı, beslenme hortumlarını da elleriyle çıkarıp attığı belirtiliyor. Ancak hasta, yaşlı ve engelli olmasına rağmen Mustafa Said Türk, tahliye edilmiyor.
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