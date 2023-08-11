Samanyolu Haber /Dünya / İran: İsrail’in varlığına son verilmeli /11 Ağustos 2023 21:44

İran: İsrail’in varlığına son verilmeli

Lübnan'ın İsrail sınırını ziyaret eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, "İsrail'in varlığına son verilmeli." dedi.

SHABER3.COM

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre Celalzade, Lübnan temasları kapsamında beraberindeki heyetle ülkenin güneyinde Filistin-İsrail sınırında yer alan Marun el-Ras köyündeki İran Bahçesi’ni ziyaret etti.

Celalzade, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni’nin İsrail hakkındaki bir sözüne atıfta bulunarak, “İsrail’in varlığına son verilmelidir. İmam Hamaney de Siyonist oluşumun 25 yıldan daha fazla sürmeyeceğini söylemiştir.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin Lübnan’ı ve Hizbullah’ı desteklemeye devam edeceğini yineledi.

HİZBULLAH MİLLETVEKİLİNDEN İRAN’A TEŞEKKÜR

Öte yandan İsrail sınırındaki köyde İran heyetini karşılayanlar arasında bulunan Lübnan Meclisindeki Hizbullah Milletvekili Hasan Faddallah, yıllardır Lübnan halkına sunduğu yardımlardan ötürü İran’a teşekkür etti.

İran’dan Lübnan’a uzanan yardım eline işaret eden Faddallah, “Özellikle ABD’nin yaptırımları üzerinden, Lübnan’a gelen oksijeni ve tüm yardımları kesmek isteyen taraflar var.” dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Celalzade, dün başkent Beyrut’ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Filistinli siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran: İsrail’in varlığına son verilmeli Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:43