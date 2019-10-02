Cezaevindeki Metin Topuz’a zorla getirme kararı





İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti önceki celse dinlenmesine karar verilen tanıkları çağırdı. Tanıkların duruşmaya gelmediği anlaşılınca mahkeme ara kararını açıkladı.





İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile konsolosluk yetkilileri takip etti.





Tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'a tebligat yapıldığı ancak duruşmaya gelmedikleri tutanağa geçti.





Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrolün ayrı ayrı devamına karar verildi. Heyet, tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'un ayrı ayrı zorla getirilmelerine hükmetti. Duruşma, 18 Aralık tarihine ertelendi.







