Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta yeniden başlıyor

Evrensel'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşlerin uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağın duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre önce ara verilen cezevlerindeki açık görüşler yeniden başlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır" denilmişti.