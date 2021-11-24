Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni karar /24 Kasım 2021 23:57

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni karar

Kurlarda yaşanan aşırı hareketlilik sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya geleceği belirtildi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk Lirasında yaşanan sert kayıpların ardından yarın BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.

Piyasada yaşanan sert dalgalanmaların ardından Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla yarın bir araya geliyor.

Türk Lirasında sert kayıpların yaşandığı kritik süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri yarın bir araya gelecek.

Öğleden sonra planlanan toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.
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