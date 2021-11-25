Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın: Görüntüleri istiyoruz 'Sildik' diyorlar /25 Kasım 2021 00:02

Sergen Yalçın: Görüntüleri istiyoruz 'Sildik' diyorlar

VAR sistemiyle ilgili eleştirilerini dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar. Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar. Çok güvensiz bir ortamda mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrasında Süper Lig'deki hakem kararları hakkında konuştu. Yalçın, VAR'la ilgili "Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar. Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax karşılaşmasının ardından soruları yanıtlarken, Süper Lig'deki hakem kararları hakkında konuştu.

Alanyasor maçında penaltılarının verilmediğini söyleyen Sergen Yalçın "Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltı var, Alanyaspor maçında VAR devreye girmiyor ve penaltımız verilmiyor. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maç iki penaltımız var." dedi.

Sergen Yalçın ayrıca "Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar. Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar. Çok güvensiz bir ortamda mücadele ediyoruz. VAR'dan bir tane lehimize bir tane karar çıkmadı. Koca Beşiktaş bu kadar rakip kalede oynuyor, bir tane lehimize karar çıkmaz mı? Bunları söyleyince, hakemler hakkında konuştuğum, isyan ettiğim söyleniyor. Konuşmayınca başka şeyler söyleniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir şeyleri sert söyleyince TFF'den ceza yiyorsun. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya çalışıyoruz. Allah, bize kolaylık versin." ifadelerini kullandı.
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