Samanyolu Haber /Gündem / Kadim bir dostun ardından... /24 Kasım 2021 23:19

Kadim bir dostun ardından...

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Pensilvanya’daki kamp merkezinde Cihan Haber Ajansı’nın eski Genel Müdürlerinden Erdoğan Tüzün’ün gıyabi cenaze namızını kıldı. Hocaefendi, cenaze namazının ardından yaptığı kısa sohbette ‘zehirlenme iddiaları’yla ilgili de ilk kez konuştu.

Kadin bir dostun ardından...

Fethullah Gülen Hocaefendi, geçtiğimiz günlerde vefat eden ve Hizmet Hareketi’nin önemli isimlerinden biri olan Erdoğan Tüzün'ün gıyabi cenaze namazına katıldı. Pensilvanya‘daki gıyabi cenaze namazının görüntüleri ise herkul.org sitesinden yayınlandı. 

Gıyabi namazın ardından Fethullah Gülen Hocaefendi, hastalığını yakından takip ettiği Erdoğan Tüzün ile ilgili konuştu. Tüzün’ün uzun  yıllardır Hizmet Hareketi içinde olduğunun altını çizen Hocaefendi “Hepimizin başı sağ olsun. Bunca zaman içinde kaymama, inhiraf etmeme, hep çizgisini koruma, hep Allah deme, Rasulullah deme herkese müyesser değil. İçimizde temelde bir rükundu” ifadelerini kullandı. Vefatın zor bir hadise olmakla birlikte Allah’ın değişmez kanunu olduğunun da altını çizdi. 

Hocaefendi diğer yandan ‘zehirlenme’ iddialarına da cevap verdi. “Bir de karalama mevzuu. Birileri beni zehirlemişler, zehirleyeni birileri öldürmüş filan, sonra onu da intihar etti demişler. Nasıl böyle, bu türlü yalanları uyduruyorlar. Mucib-i hayret. Yani bana anlattılar. Ben merak edip şey yapmadım” dedi. 

Zehirlenme iddialarının ardından daha önce Fethullah Gülen Hocaefendi’nin görüntüleri yayınlanmıştı. Hocaefendi iddiaları bu sefer bizzat yalanladı. 

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Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

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