Kadim bir dostun ardından...

Gıyabi namazın ardından Fethullah Gülen Hocaefendi, hastalığını yakından takip ettiği Erdoğan Tüzün ile ilgili konuştu. Tüzün’ün uzun yıllardır Hizmet Hareketi içinde olduğunun altını çizen Hocaefendi “Hepimizin başı sağ olsun. Bunca zaman içinde kaymama, inhiraf etmeme, hep çizgisini koruma, hep Allah deme, Rasulullah deme herkese müyesser değil. İçimizde temelde bir rükundu” ifadelerini kullandı. Vefatın zor bir hadise olmakla birlikte Allah’ın değişmez kanunu olduğunun da altını çizdi.





Hocaefendi diğer yandan ‘zehirlenme’ iddialarına da cevap verdi. “Bir de karalama mevzuu. Birileri beni zehirlemişler, zehirleyeni birileri öldürmüş filan, sonra onu da intihar etti demişler. Nasıl böyle, bu türlü yalanları uyduruyorlar. Mucib-i hayret. Yani bana anlattılar. Ben merak edip şey yapmadım” dedi.





Zehirlenme iddialarının ardından daha önce Fethullah Gülen Hocaefendi’nin görüntüleri yayınlanmıştı. Hocaefendi iddiaları bu sefer bizzat yalanladı.



