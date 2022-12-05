Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde fazladan 50 bin mahkum var /05 Aralık 2022 12:54

Cezaevlerinde fazladan 50 bin mahkum var

Türkiye'deki 396 cezaevinin kapasitesi 286 bin 797 ancak 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle cezaevlerinde 336 bin 315 kişi bulunuyor.

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Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam 396 cezaevinin kapasitesi 286 bin 797 ancak 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle cezaevlerinde 336 bin 315 kişi bulunuyor. 49 bin 518 kapasite fazlası tutuklu ve hükümlü var.

Cezaevlerindeki 1 Nisan 2022 tarihinde 314 bin 501 olan kapasite yeni açılanlarla birlikte 1 Aralık 2022'de yüzde 8 artarak 336 bin 315'e ulaştı. Nidan ayında 27 bin 704 olan kapasite fazlası tutuklu ve hükümlü sayısı ise Aralık ayında 49 bin 518'e çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, cezaevlerindeki sorunları TBMM gündemine getirdi. Emir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Cezaevlerinde kapasite fazlası olan 49 bin 518 tutuklu ve hükümlü nerede yatıyor?” diye sordu.
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