Cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. İki buçuk yıl hapiste kalan Şeker tahliye edilmişti.
Dosyayı yeniden incelemeye alan Yargıtay, cezayı onamıştı.
AA’nın haberine göre Kadir Şeker’in, ailesinin eski evinde olduğu ihbarını değerlendiren Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker’i ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi’ndeki evde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, cezaevine teslim edildi.