Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Başkanı gidiyor iddiası: 'Mehmet Şimşek çalışmak istemiyor' /02 Haziran 2023 09:48

Merkez Bankası Başkanı gidiyor iddiası: 'Mehmet Şimşek çalışmak istemiyor'

Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği, bu nedenle Kavcıoğlu'nun yerine başka bir ismin geleceği konuşuluyor.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü (yarın) açıklaması beklenen yeni kabine merakla bekleniyor. Öte yandan kulislerde isimler konuşulmaya devam ediyor.

Haberler.com'un haberine göre, Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği ve yerine düşünülen 3 ismin olduğu öne sürüldü.

Buna göre Mehmet Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi.

Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Şimşek'in ise Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktarmıştı.
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