Cezayir'i 20 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Buteflika hayatını kaybetti









Yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü iç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski cumhurbaşkanı, o dönemde imza attığı af yasası binlerce militanın silah bırakmasını sağladığı için halkın saygısını kazanmıştı.





2013 yılında geçirdiği kısmı felçle kötüye giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmesi 'liderlik' için yeterli olmadığı kaygılarını doğurdu. Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla oldu ve toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşledi.



