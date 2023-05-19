ChatGPT akıllı telefon uygulaması oldu

Sanatsal metinlerden hesaplamalara birçok işlemi gerçekleştirebilen yapay zeka robotu ChatGPT, artık bir akıllı telefon uygulaması.



Ücretsiz uygulama, perşembe günü ABD'deki iPhone'larda kullanıma sunuldu.



Web versiyonundan farklı olarak telefon sahipleri kendi sesini kullanarak da soru sorabilecek.



Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında öne çıkan araştırma grubu OpenAI tarafından geliştirilen zeka robotunun, Android telefonlara da kısa süre içerisinde gelmesi öngörülüyor.



Farklı konulardaki sorulara verdiği etkili cevaplarla tüm dünyadan kullanıcıların ilgisini çeken yapay zeka robotu, kasımdan bu yana teknoloji dünyasının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.



OpenAI, uygulamanın reklamsız olacağını ancak geçmişi cihazlar arasında senkronize edeceğini bildirdi.



App Store'da OpenAI'nin resmi uygulaması olarak tanımlanan yeni uygulamayı tanıtan şirket, "ABD'de kullanıma başlıyoruz, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de açılacağız." açıklamasında bulundu.



OpenAI'nin ChatGPT'yi halkın kullanımına sunmasının üzerinden beş ayı aşkın bir süre geçti.



Ancak San Francisco merkezli startup, insanların çoğunun internete erişim sağladığı telefonlara taşımak için aceleci davranmadı.



Bu arada teknoloji devi Microsoft'un da yatırımcıları arasında bulunduğu yapay zeka robotu, Microsoft'un ofis servislerine ve arama motoru Bing'e de entegre edildi.



Robotun son sürümü GPT-4'e aylık 20 dolar ücretle erişim sağlanabiliyor.



Robotun GPT-4 sürümü 14 Mart'ta devreye alınmıştı.



Önceki sürümde sadece yazı odaklı çalışan robot, görselleri de yorumlayabilecek şekilde geliştirildi.



Bunun yanı sıra yeni sürümde robotun verdiği cevapların doğruluk oranı da arttı.



Uygulama sorulan her soruya neredeyse tam ikna edici ve inandırıcı bir şekilde insan benzeri yanıtlar veriyor. Bu durum kullanıcılarda hem heyecan hem de endişe yaratıyor.



Robotun sunduğu özelliklerle zaman ve maliyet açısından çeşitli iş kollarında avantaj sağlayacağı düşünülüyor.



Türkçe'nin de aralarında bulunduğu birçok dili destekleyen robot, her ülkedeki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.