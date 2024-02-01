CHP aday göstermemişti; Tunç Soyer DEM'den aday mı oluyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in CHP’den aday gösterilmeyince DEM Parti’den aday olacağı iddia edildi. Soyer cephesi ise iddiaları yalanladı.







Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre, Soyer’e yakın kaynaklar "Soyer ile DEM Partisi arasında adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok" dedi.





Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aday gösterilmemesine tepki gösterirken aday gösterilmeyeceğine dair kararın kendisine MYK toplantısından 5 dakika önce bildirildiğine dikkat çekerek durumu “siyasi nezaketsizlik” olarak tanımlamıştı.