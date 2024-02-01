Samanyolu Haber /Gündem / MHP Adana'da kriz: Üç ilçe başkanlığı kapatıldı, başdanışman disipline sevk edildi /01 Şubat 2024 19:25

MHP Adana'da kriz: Üç ilçe başkanlığı kapatıldı, başdanışman disipline sevk edildi

MHP'nin Adana'daki üç ilçe başkanlığı yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatılırken Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü görevinden alınarak disipline sevk edildi. AKP ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile yerel seçime girme kararı almış ve Adana AKP'ye bırakılmıştı.

SHABER3.COM

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde flaş bir gelişme yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

BAŞDANIŞMAN GÖREVDEN ALINDI
Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. Yalçın, konuyla ilgili olarak yapılan bu değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

ADANA'DA AKP ADAY ÇIKARMIŞTI
AKP ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile yerel seçime girme kararı almış ve görüşmelerde, daha önce MHP’ye verilen Adana’nın AKP’ye bırakıldığı belirtilmişti. Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhur İttifakı ve AKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP Adana'da kriz: Üç ilçe başkanlığı kapatıldı,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:17:30