Samanyolu Haber /Gündem / CHP, ayrımcı kararlarıyla tepki çeken Tanju Özcan hakkında kararını verdi /03 Ocak 2022 17:40

CHP, ayrımcı kararlarıyla tepki çeken Tanju Özcan hakkında kararını verdi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan ve Karaca hakkındaki karar bugün çıktı. İki isim uyarı cezası aldı.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir kadına yönelik ifadeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir yayında, başından geçen bir anısını anlatmış ve "Bir kadın yanıma geldi. Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz?" dedi. Ben de buna karşılık, "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" ifadelerini kullanmıştı. Özcan'ın bu anısını anlatırken gülmesi ve iması sosyal medyada tepki çekmişti. 

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.

KARAR AÇIKLANDI
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararın bugün verildi. Özcan ve Karaca'ya uyarı cezası verildi. 
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