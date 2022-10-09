Samanyolu Haber /Politika / CHP cephesinden yeni ABD açıklaması /09 Ekim 2022 18:18

CHP cephesinden yeni ABD açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili konuşan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın ise “ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti başladı. İstanbul'un Boston'a hareket eden Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ziyaretiyle ilgili konuşan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın ise “ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, açıklandığı andan itibaren detayları merak edilen ABD ziyareti başladı.

Kılıçdaroğlu’nun dört gün sürecek ziyaretine ilişkin konuşan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, ziyaretin ‘CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonu’ çerçevesinde yapılacağını ifade ederek “ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir” açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, THY'nın tarifeli uçağıyla saat 13.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra THY ait uçakla saat 15.00'de ABD'nin Boston kentine hareket etti. Kılıçdaroğlu yolculuk öncesi herhangi bir açıklama yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP cephesinden yeni ABD açıklaması Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:29:26