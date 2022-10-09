CHP cephesinden yeni ABD açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti başladı. İstanbul'un Boston'a hareket eden Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ziyaretiyle ilgili konuşan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın ise “ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek." ifadelerini kullandığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, açıklandığı andan itibaren detayları merak edilen ABD ziyareti başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, açıklandığı andan itibaren detayları merak edilen ABD ziyareti başladı.

Kılıçdaroğlu’nun dört gün sürecek ziyaretine ilişkin konuşan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, ziyaretin ‘CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonu’ çerçevesinde yapılacağını ifade ederek “ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir” açıklamasında bulundu.Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, THY'nın tarifeli uçağıyla saat 13.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra THY ait uçakla saat 15.00'de ABD'nin Boston kentine hareket etti. Kılıçdaroğlu yolculuk öncesi herhangi bir açıklama yapmadı.