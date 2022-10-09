Fransa'daki iki rafineride üretim tamamen durdu

Fransa'da alınan gre kararı sonrasında ülkedeki akaryakıt ihtiyacının yüzde 22’sini karşılayan Total Grubu’nun Le Havre kentindeki rafinerisi ile aynı şehirde bulunan ExxonMobil Grubu’nun rafinerisinde üretim tamamen durduğu ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Total Enerji Grubu ve Exxonmobil’e bağlı rafinerilerde üretim tamamen durdu. Çalışanların maaşlarına yüzde 7,5 ile yüzde 10 arası artış talebiyle başlattıkları grevler 12. güne girdi. Fransa’nın akaryakıt ihtiyacının yüzde 22’sini karşılayan Total Grubu’nun Le Havre kentindeki rafinerisi ile aynı şehirde bulunan ExxonMobil Grubu’nun rafinerisinde üretim tamamen durdu. Ülkenin birçok kentinde akaryakıt sıkıntısı gözlemlendi. Total Enerji Grubu ve Exxonmobil’e bağlı rafinerilerde üretim tamamen durdu. Çalışanların maaşlarına yüzde 7,5 ile yüzde 10 arası artış talebiyle başlattıkları grevler 12. güne girdi. Fransa’nın akaryakıt ihtiyacının yüzde 22’sini karşılayan Total Grubu’nun Le Havre kentindeki rafinerisi ile aynı şehirde bulunan ExxonMobil Grubu’nun rafinerisinde üretim tamamen durdu. Ülkenin birçok kentinde akaryakıt sıkıntısı gözlemlendi.

Total çalışanlarının grevinden dolayı akaryakıt istasyonlarında Normandiya bölgesinin Le Havre kentinde bulunan petrol ve akaryakıt devi TotalEnergies Grubu ile ExxonMobil’e ait iki rafineri tamamen aktivitelerini durdurdu.Son dönemlerde enflasyonun yükselmesiyle birlikte, maaşlarına yüzde 10 artış talep eden Total çalışanları ile yüzde 7,5 oranında zam isteyen ExxonMobil çalışanlarının taleplerine karşı, hükümet ve firma yetkilileri cephesinde henüz bir cevap gelmedi.