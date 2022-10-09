Samanyolu Haber /Dünya / Kreliçenin ölümünden sonra Birleşik Krallık dağılıyor mu? /09 Ekim 2022 19:27

Kreliçenin ölümünden sonra Birleşik Krallık dağılıyor mu?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün yankıları uzun süre devam ederken şimdi de Birleşik Krallık'ı oluşturan bölgelerden İskoçya'da yeni bir ayrılık referandumu yapılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

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2014 yılında İngiltere'den ayrılma yönünde bir referandumun yapıldığı ve hayır oyunun çıktığı İskoçya'da benzer bir oylama için girişimde bulunulabileceği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Sturgeon, 19 Ekim 2023’te İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşuyor) bağımsızlığını ilan etmesi için referandum düzenlenmesini istiyor. Ancak Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss buna karşı çıkıyor.

Yüksek mahkeme, İskoçya Parlamentosu vekillerinin kendi başlarına, Truss yönetiminin desteği olmadan referandum kararı alıp alamayacağını karara bağlayacak.

Halkın büyük kısmının referandum yapılırsa oy kullanacağından emin olduğunu ve Truss’ın referandum fikrine, ”Hayır, hayır, hayır” dediğini söyleyen Sturgeon, ”Buna karşı çıkılması, İskoçya’nın bağımsız bir ülke olması için en güçlü argümanlardan biri” dedi.

Lideri olduğu İskoçya Ulusal Partisi’nin Aberdeen kentindeki toplantısında BBC’nin sorularını yanıtlayan Sturgeon, yüksek mahkemenin alacağı kararı etkilemek ve öncesinde yorum yapmak istemese de referandumun düzenlenebileceğinden emin olduğunu söyledi.
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