Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den 'Güneş tutulması-deprem ilişki' açıklaması /09 Ekim 2022 19:33

Naci Görür'den 'Güneş tutulması-deprem ilişki' açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, olması beklenen Güneş tutulmasının her hangi bir depremi tetikleme riski olup olmama ihtimali yönünde bir dizi açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Naci Görür, olması beklenen Güneş tutulmasının her hangi bir depremi tetikleme riski olup olmama ihtimali yönünde bir dizi açıklamada bulundu.

Görür, kişisel sosyla medya hesabı üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar.

Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur.

Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle.


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