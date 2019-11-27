Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden aday gösterdi /27 Kasım 2019 22:59

CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

RTÜK üyeliği düşürülen ve bu durum bir süre tartışılan Faruk Bildirici, CHP tarafından yeniden RTÜK üyeliğine aday olarak gösterildi.

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CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi tekrar RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı'na bildirdi. TBMM'nin RTÜK üyeliği için oylamayı gelecek hafta yapması bekleniyor. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gelecek hafta TBMM'de yapılacak oylama öncesi üyeliği tartışmalı bir şekilde düşürülen Faruk Bildirici yeniden CHP'nin RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürülmüştü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Bildirici dilekçesinde, “Kararının Üst Kurul’da alınması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara açıkça aykırıdır” ifadelerin kullanmıştı.
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