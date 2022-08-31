CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Adayınız kim’ sorusuna yanıt

Seçim tarihi yaklaşırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise merak konusu olmaya devam ediyor.







Samsun'da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya değindi.







Aday için isim vermeyen Kılıçdaroğlu, “Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Samsun’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neden hemen cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz” diye soranların olduğunu belirterek şu yanıtı verdi: “Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz, cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.” Samsun’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neden hemen cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz” diye soranların olduğunu belirterek şu yanıtı verdi: “Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz, cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.”

Millet ittifakı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gelen sorulara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bize diyorlar ki ‘Neden hemen cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz?’ Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz, cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Şundan emin olun; 13’üncü cumhurbaşkanı ‘millet ittifakı‘nın seçtiği cumhurbaşkanı olacak. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti, liyakati bilecek. Fakirin, fukaranın yanında olacak.”