Samanyolu Haber /Gündem / CHP Genel Merkezi Covid nedeniyle kapatıldı /11 Eylül 2020 18:59

CHP Genel Merkezi Covid nedeniyle kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Covid-19 salgınında vakaların artması nedeniyle genel merkez binasını kapatma kararı aldı.

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CHP’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, parti personelinin 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışacağı belirtildi.
Parti personelinin 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışacağı duyuruldu.

CHP’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Son dönemde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarının katlanarak arttığı ve her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır.

Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir”

CHP’de son bir hafta içerisinde, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da test yapılmış sonucun negatif olduğu belirtilmişti.
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